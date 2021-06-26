Церковный праздник 27 июня. Молятся святому, который воскрешал мертвых

Православная церковь 27 июня чтит память святого пророка Елисея. Он был учеником и слугой пророка Ильи.

Святой родился в семье богатого пахаря. После смерти учителя он сам стал пророком и занимался этим 65 лет.

Автор: pinterest.com Елисей жил в IX до Рождества Христова.

Елисей творил много чудес и даже воскрешал мертвых. Он был единственным очевидцем вознесения пророка Илии на небо.

Говорят, что через год после смерти Елисея тело одного погибшего бросили в его могилу. Оно, коснувшись костей пророка, сразу ожило.

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В городе Сонам ​​у богатой женщины внезапно заболел сын и в тот же день скончался. Несчастная пришла к Елисею и в отчаянии упала к ногам святого. Пророк вошел в дом, где лежал мальчик, и долго молился Богу. После этого ребенок ожил.

27 июня нельзя употреблять алкоголь, ругаться и переедать. Сегодня запрещено выходить из дома после полуночи. Нельзя принимать важные решения и заключать сделки.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий и Николай. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.