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пятница, 27 августа 2021 05:04

Церковный праздник 27 августа: кого сегодня чтим

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Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с Феодосием Печерским.

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Игумен Печерской Лавры Иоанн, собрав братию, решил найти и перенести мощи основателя Лавры преподобного Феодосия в место, где его будут чествовать и приносить достойное поклонения. Для выполнения этой миссии игумен выбрал Нестора Летописца. Они пошли вместе в пещеру преподобного, настоятель помог определиться с местом раскопок и повелел держать все в тайне пока мощи не найдут. Произошло это накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, за три дня. Нестору позволили взять двух помощников, и вместе с иноками он поздним вечером с поклонением, молитвой и пением псалмов они приступили к раскопкам. Тяжелая работа продолжалась до полуночи, один брат заменял другого, но результата не было.

Скорбь наполнила сердца монахов, пришла мысль, что святой не благоволит поискам и не желает, чтобы его покой был нарушен. Но одновременно с отчаянием пришла и догадка, что, возможно, нужно копать в другом направлении.

Именно это решение и оказалось верным. Уже во колокола, созвали к заутрене, святой Нестор достиг гроба. Он сразу же послал за игуменом, и на момент его прибытия монахи увидели "святые нетленные мощи". За годы, прошедшие с момента смерти преподобного Феодосия Печерского в 1074 году, значительных перемен в виде святого не произошло.

"Все суставы были целы, лицо светлое, глаза открыты, губы сомкнуты, волосы пристав к голове", - пишет Нестор Летописец.

Мощи Феодосия Печерского с надлежащими почестями были перенесены в специально подготовленное место в Успенском храме в день праздника Успения Пресвятой Богородицы. Во время этого события присутствовали епископы Черниговский, Владимирский, Переяславский, Полоцкий и Юрьевский, игумены и монахи из многих монастырей, множество православных верующих. Через некоторое время мощи переместили в драгоценную серебряную раку, которую сделали на пожертвования князей. В 1240 году мощи и другие святые реликвии были скрыты под спудом собора, позволило уберечь святыни от разграбления и надругательства монголо-татар.

Автор: news.church.ua
 

27 августа чествуют одного из библейских пророков Михея. В народе праздник называют Михей Тиховей. По традиции, в этот день была последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

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