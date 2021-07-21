Церковный праздник 22 июля. Что сегодня нельзя делать

22 июня православная церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот день традиционно приходят в Храм для богослужения, молитвы и духовного очищения.

Священномученик Панкратий, или епископ Тавроменийский, появился на свет, когда Иисус Христос жил на земле. Родители Панкратия, уроженцы Антиохии, услышали о благовестии Иисуса Христа в Иерусалиме. Недолго думая отец отправился туда вместе с сыном, чтобы лично познакомиться с великим учителем.

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Юный Панкратий был поражен божественным учением и уверовал во Христа, подружился с учениками Господа. Святой Апостол стал его лучшим другом.

После вознесения спасителя Иисуса Христа из апостолов пришел на родину Панкратия и крестил его родителей и весь дом. После смерти своих родителей Панкратий оставил свое имение и отправился в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя дни и ночи в молитве и духовных размышлениях.

Автор: racurs.ua

По тем местам проходил святой апостол Петр. Он уговорил Панкратия пойти с ним в Антиохию, откуда они переправились в Киликию, где жил святой апостол Павел.

Святые апостолы рукоположили Панкратия, и он стал епископом сицилийского города Тавромения, где начал усердно работать над христианским просвещением народа. В течение короткого времени епископ Тавроменийский свел Храм для совершения богослужения. Вскоре практически все жители окрестностей приняли христианскую веру. Но однажды язычники устроили восстание, напали на святого апостола и забили его камнями насмерть. В настоящее время мощи святителя находятся в Риме, Храме, названном его именем.

Кирилл Гортинский жил во времена императора Диоклетиана и соправителем Максимиане. Всю свою жизнь он служил епископом. В возрасте священномученика насильно заставляли отречься от веры и поклониться идолам. Епископ отказался выполнить варварское требование, его приговорили к сожжению.

Во время первой казни огонь не коснулся святого старца. Это событие потрясло язычников и многие из них обратились к вере. В то время епископа отпустили на свободу, но вскоре снова схватили и казнили. В возрасте 90 лет великомученика усекли мечом.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя в этот день быть инициатором ссор. Особенно запрещено конфликтовать с родителями.

Не нужно отказывать в помощи, если об этом кто-то попросил.

Сегодня, 22 июля, в народе отмечают праздник Панкрат или ягодник. Сбор урожая огурцов начинается на Панкрата. В этот день хозяйки имеют традицию первый сорванный огурец прятать от чужих глаз в городе - его закапывают в дальнем углу.