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четверг, 22 апреля 2021 05:01

Церковный праздник 22 апреля: кому сегодня молится, чтобы в жизни не было измен

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Автор: azbyka.ru
  Сегодня чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского
Сегодня чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского

22 апреля православные украинцы чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского. Верующим советуют держать дома его икону, разместив в восточном углу комнаты. Во время молитвы можно просить о душевной стойкости, защите от измен и обмана.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с жизнью святого и его достижениями в вере в Бога.

Преподобный родился в IV в в персидском городе Вифлапат (ныне территория Ирана) в богатой и знатной семье. В молодые годы принял христианство, раздал часть своего имущества бедным и отправился в пустыню, где на остальные средства основал монастырь.

Для уединенной молитвы Вадим часто поднимался на гору и даже сподобился видеть Славу Божию.

Именно в это время персидский царь Сапор начал великое гонение на христиан. Святого Вадима вместе с семью его учениками посадили в темницу и жестоко мучили, убеждая отреклись от Христа. Но верующие не поддавались в течение четырех месяцев.

В это время приближенный к царю сановник Нирсан отрекся христианской веры и пообещал выполнить любой приказ повелителя. Ему поручили отрезать голову Архимандриту Вадиму.

Когда к нему привели святого, мужчина долго не решался выполнить обещание. Вадим уговаривал остановиться: "Нирсан, неужели твоя злоба дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и убиваешь его рабов? Горе тебе. Что будешь делать, когда предстанешь на Страшном Суде Христовом? Я с радостью приму смерть за Христа, но не от твоей руки".

Озлобившись, отступник ударил мечом, однако его руки дрожали и он не сразу смог убить святого. Присутствующие начали смеяться с Нирсана, считая его трусом. Все это время преподобномученик терпел страдания, пока палач с нескольких попыток смог отсечь голову.

Своим подвигом Вадим показал такую ​​любовь и прочность веры, что сегодня принято обращаться к нему с молитвой о получении стойкости духа, защиты от соблазнов, страстей, наставлении на истинный путь.

22 апреля Вадимы и Антоны отмечают именины. В этот день они должны помолиться своим святым наставникам, поблагодарить за защиту. Также можно посетить крестных родителей.

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Дата
22
апреля

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