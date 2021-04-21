Церковный праздник 22 апреля: кому сегодня молится, чтобы в жизни не было измен

Автор: azbyka.ru Сегодня чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского

22 апреля православные украинцы чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского. Верующим советуют держать дома его икону, разместив в восточном углу комнаты. Во время молитвы можно просить о душевной стойкости, защите от измен и обмана.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с жизнью святого и его достижениями в вере в Бога.

Преподобный родился в IV в в персидском городе Вифлапат (ныне территория Ирана) в богатой и знатной семье. В молодые годы принял христианство, раздал часть своего имущества бедным и отправился в пустыню, где на остальные средства основал монастырь.

Для уединенной молитвы Вадим часто поднимался на гору и даже сподобился видеть Славу Божию.

Именно в это время персидский царь Сапор начал великое гонение на христиан. Святого Вадима вместе с семью его учениками посадили в темницу и жестоко мучили, убеждая отреклись от Христа. Но верующие не поддавались в течение четырех месяцев.

В это время приближенный к царю сановник Нирсан отрекся христианской веры и пообещал выполнить любой приказ повелителя. Ему поручили отрезать голову Архимандриту Вадиму.

Когда к нему привели святого, мужчина долго не решался выполнить обещание. Вадим уговаривал остановиться: "Нирсан, неужели твоя злоба дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и убиваешь его рабов? Горе тебе. Что будешь делать, когда предстанешь на Страшном Суде Христовом? Я с радостью приму смерть за Христа, но не от твоей руки".

Озлобившись, отступник ударил мечом, однако его руки дрожали и он не сразу смог убить святого. Присутствующие начали смеяться с Нирсана, считая его трусом. Все это время преподобномученик терпел страдания, пока палач с нескольких попыток смог отсечь голову.

Своим подвигом Вадим показал такую ​​любовь и прочность веры, что сегодня принято обращаться к нему с молитвой о получении стойкости духа, защиты от соблазнов, страстей, наставлении на истинный путь.

22 апреля Вадимы и Антоны отмечают именины. В этот день они должны помолиться своим святым наставникам, поблагодарить за защиту. Также можно посетить крестных родителей.