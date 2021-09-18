Церковный праздник 18 сентября - чествуют родителей величайшего пророка

Православная церковь 18 сентября чтит родителей пророка Иоанна Крестителя - святого пророка Захария и праведную Елизавету.

Захария был священником из рода Аарона. Елизавета была родственницей Пресвятой Богородицы и происходила из рода царя Давида.

Автор: pinterest.com Святой Захария был священником в Иерусалимском храме, а святая Елизавета была сестрой матери Пресвятой Богородицы.

Супруги вели праведную жизнь и выполняли заповеди Божии. Однако они не могли иметь детей. Однажды во время служения в храме святой Захария получил откровение от Ангела, что его жена родит сына, который "будет велик пред Господом".

Священник усомнился в том, за что Бог наказал его и Захария стал немым. Говорить смог только после рождения Иоанна.

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По рассказам Евангелиста Луки, о появлении сына сообщил Захарии архангел Гавриил. Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился раньше него на шесть месяцев.

Елизавета была вынуждена прятаться с сыном, когда Ирод узнал, что в городе родится Мессия. Он приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Елизавета оставила Иоанна в пустыне, а сама прожила еще 40 дней. Захария убили в храме во время богослужения.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Федор, Иван и Елизавета. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.