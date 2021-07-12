Церковный праздник 18 июля. Вспоминают святого, к которому являлась Дева Мария

Великую Лавру основал святой Афанасий в 963 году. Фото: pinterest.com

18 июля православная церковь отмечает день преподобного Афанасия Афонского. Святой основал на Афоне Великую лавру.

Родился Афанасий в святом крещении Авраамий в городе Трапезунде в христианской семье. Родители умерли, когда он был еще ребенком. Воспитывала парня монахиня.

Он научился у нее монашеской жизни, посту и молитве. Образование получил в Византии, владел различными науками и стал наставником юношества.

Святой игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря.

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Впоследствии Афанасий обошел много пустынных и уединенных мест. Пришел в меланому, что на краю Афона. Здесь святой построил келью и трудился в молитве.

На Афоне он основал первый монастырь и ввел строгий устав. В его лавре даже архиереи и игумены хотели служить монахами.

Говорят, что даже Пречистая Богородица неоднократно являлась к преподобному Афанасию. От Бога он получил дар исцеления и предвидения.

Афон - Святая Гора - религиозный, научный и туристический центр православной церкви. Греческие отшельники создали на Афоне так называемую монашескую республику в VIII веке. Большую лавра - первый монастырь на Афоне. Впоследствии здесь построили около 20 укрепленных мужских монастырей. В них хранят более 10 тыс. Греческих, славянских, грузинских и арабских рукописей, а также ценные художественные произведения. Большинство из них до сих пор не достаточно изучены. Афон - единственное место на планете, куда запрещено ступать женщинам. Покровительницей монашеской республики признана Дева Мария. Здесь проходят Шкоро смирения, покаяния и духовности.