18 июля православная церковь отмечает день преподобного Афанасия Афонского. Святой основал на Афоне Великую лавру.
Родился Афанасий в святом крещении Авраамий в городе Трапезунде в христианской семье. Родители умерли, когда он был еще ребенком. Воспитывала парня монахиня.
Он научился у нее монашеской жизни, посту и молитве. Образование получил в Византии, владел различными науками и стал наставником юношества.
Святой игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря.
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Впоследствии Афанасий обошел много пустынных и уединенных мест. Пришел в меланому, что на краю Афона. Здесь святой построил келью и трудился в молитве.
На Афоне он основал первый монастырь и ввел строгий устав. В его лавре даже архиереи и игумены хотели служить монахами.
Говорят, что даже Пречистая Богородица неоднократно являлась к преподобному Афанасию. От Бога он получил дар исцеления и предвидения.
Афон - Святая Гора - религиозный, научный и туристический центр православной церкви. Греческие отшельники создали на Афоне так называемую монашескую республику в VIII веке.
Большую лавра - первый монастырь на Афоне. Впоследствии здесь построили около 20 укрепленных мужских монастырей. В них хранят более 10 тыс. Греческих, славянских, грузинских и арабских рукописей, а также ценные художественные произведения. Большинство из них до сих пор не достаточно изучены.
Афон - единственное место на планете, куда запрещено ступать женщинам. Покровительницей монашеской республики признана Дева Мария. Здесь проходят Шкоро смирения, покаяния и духовности.
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