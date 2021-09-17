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пятница, 17 сентября 2021 05:00

Церковный праздник 17 сентября. Что такое Неопалимая Купина

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17 сентября православные верующие почитают икону Пресвятой Богородицы и пророка Моисея. Ее также называют Неопалимая Купина.

Бог явился Моисею в виде горящего тернового куста, который не мог никак сгореть. Это произошло, когда святой пас овец в пустыне близ горы Синай.

Автор: pinterest.com
  Неопалимая Купина - название иконы Божьей Матери
Неопалимая Купина - название иконы Божьей Матери

Моисей подошел ближе к кусту. Тогда Господь обратился к нему и призвал вывести народ Израиля из Египта в Обетованную Землю.

Неопалимая Купина является прообразом Божией Матери. В христианстве она знаменует непорочное зачатие Иисуса Христа.

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В центре иконы в восьмиугольной звезде изображена Мария с младенцем. Звезда состоит из двух четырехугольников - красного и зеленого. Зеленый цвет символизирует купину, а красный - огонь, который охватил куст.

Есть еще одно толкование Неопалимой Купины. Считают, что она является прообразом Иисуса Христа, которая родилась на грешной земле, однако стала благочестивой и не узнала греха.

День Ангела сегодня празднуют Николай, Иван, Василий и Михаил. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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