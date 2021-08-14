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воскресенье, 15 августа 2021 05:02

Церковный праздник 15 августа. Что сегодня нельзя делать

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15 августа в церкве отмечают перенесение мощей первомученика Стефана. Перенесение мощей святого первомученика произошло в 428 году.

Святого архидиакона Стефана побили иудеи камнями. После этого его тело бросили без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, который начал склоняться к вере в Иисуса Христа, послал преданных ему людей взять тело первомученика. Гамалиил похоронил его на своей земле, в пещере, недалеко от Иерусалима.

Когда умер тайный ученик Господа по имени Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, который принял святое Крещение вместе со своим сыном Авивом, был похоронен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима.

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В 415 году мощи святых были чудесным образом открыты и торжественно перенесены в Иерусалим архиепископом Иоанном вместе с другими епископами. С тех пор от мощей начали происходить исцеления. Впоследствии, при святому благоверному царю Феодосии Младшему, в первой половине пятого века, мощи святого первомученика Стефана были перевезены из Иерусалима в Константинополь и положены в церкви в честь святого диакона Лаврентия. Часть мощей святого Стефана находится в Киево-Печерской лавре, а именно указательный палец левой руки был принесен из Молдавского Нямецкого монастыря Романским архиепископом Пахомием в 18 веке.

Ковчег со святыней был установлен в Великой лаврской церкви. В 19 веке мощи были помещены в серебряную раку с изображением архидиакона Стефана во весь рост. На месте изображение руки сделан специальный ковчежец, в котором находился перст святого. После взрыва Успенского собора 3 ноября 1941 года святыня оказалась под завалом, откуда была извлечена при разборке руин в шестидесятых годах. С этого времени святыня находилась в фондах Киево-Печерского заповедника. Торжественная передача Киево-Печерской лавре серебряной раки с изображением первомученика и архидиакона Стефана состоялась лишь 19 декабря 2013 года. Сегодня каждый верующий может приложиться к мощам святого Стефана, которые находятся в Свято-Успенском соборе Лавры.

Автор: religions.unian.ua
 

Что сегодня нельзя делать

Не стоит отправляться на рыбалку, если кошки царапают стены. Такое поведение животных не сулит добра рыбакам. Клев в этот день не будет.

Сегодня стоит проявлять особое внимание к животным.

В этот день лучше отложить крупные дела на другой день, а вот планы стройте.

Также не разрешается ругаться. А еще стоит воздержаться от уныния.

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходил из еврейской диаспоры.

По поверью, какая погода будет в этот день, таким будет и первый месяц осени.

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