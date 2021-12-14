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среда, 15 декабря 2021 05:02

Церковный праздник 14 декабря. Кому сегодня молиться

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Православные верующие 15 декабря отмечают день памяти святого Аввакума - одного из 12 малых пророков.

Родился в 624 году до нашей эры в семье Асафата из колена Симеоновых. Жил в поселении Виезахир, что в Иудейском крае.

Автор: pinterest.com
  Пророк Аввакум предвидел порабощение Иерусалима
Пророк Аввакум предвидел порабощение Иерусалима

Во взрослом возрасте начал бороться с беззаконием своего народа. Аввакум соблюдал все заповеди Божии, за что получил дар предсказания будущего.

Святой предвидел взятие Иерусалима царем Навуходоносором. Он видел разрушение храмов, убийства людей, что очень огорчило пророка.

Аввакум убежал и жил на чужбине до тех пор, пока царь не покинул Иерусалим. Умер он за два года до того, как евреи вернулись из египетского плена.

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По рассказам, с пророком произошло чудо, когда он нес обед жнецам. Ангел Господний явился Аввакуму и сказал ему дать пищу пророку Даниилу, томившемуся в то время в темнице в Вавилоне. Добраться туда помог также Ангел.

Пророчества святого вошли в сборник 12 малых пророков в еврейском каноне как восьмая книга. Состоят из трех частей, сильные и изящные по форме и содержанию.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Сергей. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в честь небесного покровителя. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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