Церковный праздник 12 декабря. Святой пытался спасти 370 человек от казни

12 декабря православная церковь вспоминает святого Парамона. Он вступался за праведных христиан во времена гонений.

Родился в Римской империи в ІІІ веке. В 250 году вместе с 370 мучениками пострадал за христианскую веру во времена гонений за правление императора Декия. Это первый римский правитель, организовавший систематическое преследование христиан.

Автор: pravlife.org Парамон Вифинский защищал праведников во времена преследования христиан

Правитель восточных областей Аквиан посадил в тюрьму праведных верующих. Их заставляли отказаться от христианства, принести идолам жертву и поклоняться божествам.

Об этом узнал местный мужчина Парамон. Он видел мучения христиан и не смог смириться с жестокостью императора.

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"О, как много праведников безбожный князь убивает невинно за то, что они не кланяются бездушным и безмолвным идолам!", - заявил он всем и пошел дальше по улице.

Декий узнал об этом и приказал схватить Парамона за его сопротивление и бросить в темницу других мучеников. Святого подвергли тяжким пыткам, а впоследствии казнили. Ему и другим 370 праведникам отрубили головы.

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