Церковный праздник 11 июля - что сегодня отмечаем

11 июля православные почитают чудотворную икону Божьей Матери, известную как "Троеручица".

Тайна названия иконы заключается в истории ее возникновения связанная с судьбой Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн обличал еретиков и тем вызвал гнев византийского императора Льва III Исавра. Чтобы опорочить имя святого император приказал изготовить фальшивое письмо, в котором преподобный Иоанн якобы предложил ему напасть на Дамаск, обещал в этом свою помощь. Прочитав письмо, халиф приказал отрубить у преподобного кисть правой руки и повесить ее на площади для всенародного обозрения.

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Вечером святой Иоанн выпросил у мучителей, чтобы те отдали ему руку. Приложившы кисть к отсеченной руки Божий угодник упал на колени перед иконой Божьей Матери, долго со слезами просил у Нее исцеление руки, которая писала в защиту Православия. После сердечной молитвы песнотворец потерял сознание и в видении увидел Саму Пресвятую Богородицу, которая сказала преподобному, что ему даруется исцеление, и приказала неустанно трудиться этой рукой на славу Господню. Проснувшись, святой Иоанн увидел, что кисть приросла к раненому места и рука стала здоровой. Переполненный чувством глубокой благодарности Небесной Владычицы за ЕЕ милость, святой Иоанн создал хвалебную песню Матери Божией "О Тебе радуется, Благодатная, всякая творения". Желая оставить память о чудесном исцелении песнотворец приложил к нижней части иконы руку, изготовленную из серебра, от этого икона получила название "Троеручица".

Автор: vidania.ru

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее чудотворной иконой "Троеручица"

О, Непорочная и Добрая Дева Богоматерь Мария! Прибываем и преклоняемся тебе перед непорочным образом Твоим, не забывая знаменитое волшебство Твоё, излечение отрезанной правой руки святого Иоанна Дамаскина, от образа этого оказанное. Его же предзнаменование до сих пор очевидно имеется на ней в виде третьей кисти, на образе Твоём изображена. Подсоби, Троеручица, в излечение дивной Твоею рукою невольника Господнего (проговаривается имя). И расслышь нас, и не оставь нас без поддержки Твоей Властной. Во имя Родителя и Отпрыска, и Непорочного Духа. Аминь.

11 июля в народе почитают Крапивные заговенье. Праздник отмечают накануне дня святых Петра и Павла. В этот день почитали целебные свойства крапивы и заготавливали ее на зиму, устраивали гуляния и готовили из нее блюда.