Церковное праздник 9 октября: сегодня вспоминают одного из апостолов Христа

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Он является автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.

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Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира, и только им Спаситель позволил видеть свое Преображения.

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Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери - Деве Марии. Прозвище Богослов Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии назвал Иисуса Христа Словом Божиим.

Автор: azbyka.ru

9 октября в день памяти Иоанна Богослова, наши предки определяли будущую погоду. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Если первый снег выпадет, когда на вишне нет листьев, то зима придет скоро.