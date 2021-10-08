Церковное праздник 9 октября: сегодня вспоминают одного из апостолов Христа

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Он является автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.
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Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира, и только им Спаситель позволил видеть свое Преображения.
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Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери - Деве Марии. Прозвище Богослов Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии назвал Иисуса Христа Словом Божиим.
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