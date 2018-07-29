Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря

Диссидент Дмитрий Себий зачитал Кобзаря, после чего представители УПЦ МП покинули мероприятие. Фото: bug.org.ua

Священники и прихожане УПЦ Московского патриархата покинули праздничные мероприятия во Владимире-Волынском из-за поэмы Тараса Шевченко "І мертвим, і живим…".

Это произошло 28 июня на праздновании годовщины города, сообщает интернет-издание "Буг"

Представителей УПЦ МП возмутило чтение стихотворения местным активистом, диссидентом Дмитрием Себием.

При чтении они забрали икону князя Владимира и начали петь церковные песни, идти в направлении храма через парк. Прихожане несколько эмоционально восприняли произведение, некоторые крестили декламатора, кто-то плевал в его сторону, а кто-то говорил, что он "нечистая сила", сообщает СМИ.

В это же время священники и прихожане УПЦ Киевского патриархата поддержали декламатора аплодисментами. А в конце прозвучало "Слава Україні – Героям Слава".

Как-то уладить ситуацию попытался мэр Петр Саганюк, который взяв микрофон, обратился ко всем с просьбой обойтись в эти дни без политики.

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Петр Порошенко 17 апреля подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви. 19 апреля его поддержала Верховная Рада.