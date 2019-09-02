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понедельник, 02 сентября 2019 18:57

Церковная община перешла к ПЦУ

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Церковная община перешла к ПЦУ
На Ровенщине церковь присоединилась к ПЦУ. Фото: "Цензор"

Православная община с. Войница в Млыновском районе Ровенской обл. перешла к Православной церкви Украины.

"1 сентября 2019 состоялось общее собрание Свято-Троицкой общины села Войница. На нем было принято решение, согласно которому община вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

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На общем собрании Свято-Троицкой религиозной общины присутствовали 119 прихожан. За переход проголосовали 102 человека, против - 13, воздержались - 4.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование и теперь входит в Киевской митрополии Украинской православной церкви (православной церкви Украины).

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