Черкасская область может попасть в красную зону

В области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации. Фото: Pexels

Черкасская область спустя три дня может перейти в красную зону.

Для этого есть все предпосылки, сообщил глава области Александр Скичко в Facebook.

"Черкащина вплотную приблизилась к красной зоне. Есть четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд - красная зона", - написал он.

В Черкасской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации.

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"Минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация. Более надежной защиты на сегодняшний день нет", - добавил Скичко.

На 4 ноября в желтой зоне карантина, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, оказалась еще и Тернопольская. До сих пор она была оранжевой. Красными остаются Киев и 15 регионов.