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Через что придется пройти, чтобы пересечь белорусско-украинскую границу

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Через что придется пройти, чтобы пересечь белорусско-украинскую границу
На украинском пункте пропуска через границу можно сделать экспресс-тест. Фото: 24tv.ua

На белорусско-украинской границе работает пункт пропуска через границу "Доманово" Волынской области.

Пересекать пункт разрешено на авто и пешком, кроме этого есть возможность сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщили Gazeta.ua в Государственной пограничной службе Украины.

"Гражданам Украины на выезд и въезд из страны надо иметь действительный заграничный паспорт. Люди, несмотря на то в какой стране находились, могут сдавать экспресс-тесты антигены на границе. После этого, смотря на результат, можно въезжать в Украину" , - говорят в ГНС.

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Сделанный заблаговременно ПЦР или экспресс-тест действует 72 часа для въезда в Украину. Иностранцы, приезжающие кроме теста должны иметь полис страхования.

Если из России едет украинец, то ему нужно сдать экспресс-тест и пройти паспортный контроль.

С 1 июня Беларусь ввела денежный сбор в размере 29 белорусских руб., это примерно 300 грн. за пересечение белорусско-украинской границы транспортными средствами. Желающим уехать из Беларуси придется платить сбор до 1 января 2023 года. Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство весом до 5 т, которое будет выезжать с территории страны, независимо от количества пассажиров.

Сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным, отмечает белорусская сторона.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной 2 июля. Мол, с украинской территории поставляют оружие несуществующим белорусским партизанам. Украина пока не получала официальных сообщений от Беларуси о закрытии границы.

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Дата
18
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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