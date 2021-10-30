Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж

В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби.
Участники надели карнавальные костюмы и нанесли грим, сообщает Gazeta.ua.
Люди шли от Золотых ворот к Владимирской горке через Крещатик.
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Принять участие в мероприятии смогли все желающие. Во время инвента люди могли поучаствовать в тематических играх и квестах.
Для художественного проекта Sunset Selfies в Instagram фотограф позирует с вырезанными картонными персонажами на закате. Иллюстрации настолько качественные, что напоминают кадры из дорогостоящего мультфильма. Данная коллекция изображений создана специально в честь праздника Хелоуина.
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