Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж

Фото: Сергей Старостенко

В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби.

Участники надели карнавальные костюмы и нанесли грим, сообщает Gazeta.ua.

Люди шли от Золотых ворот к Владимирской горке через Крещатик.

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Принять участие в мероприятии смогли все желающие. Во время инвента люди могли поучаствовать в тематических играх и квестах.

Для художественного проекта Sunset Selfies в Instagram фотограф позирует с вырезанными картонными персонажами на закате. Иллюстрации настолько качественные, что напоминают кадры из дорогостоящего мультфильма. Данная коллекция изображений создана специально в честь праздника Хелоуина.