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суббота, 30 октября 2021 20:30

Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
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В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби
Фото: Сергей Старостенко
Участники надели карнавальные костюмы и нанесли грим
Люди шли от Золотых ворот к Владимирской горке через Крещатик

В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби.

Участники надели карнавальные костюмы и нанесли грим, сообщает Gazeta.ua.

Люди шли от Золотых ворот к Владимирской горке через Крещатик.

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Принять участие в мероприятии смогли все желающие. Во время инвента люди могли поучаствовать в тематических играх и квестах.

Для художественного проекта Sunset Selfies в Instagram фотограф позирует с вырезанными картонными персонажами на закате. Иллюстрации настолько качественные, что напоминают кадры из дорогостоящего мультфильма. Данная коллекция изображений создана специально в честь праздника Хелоуина.

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