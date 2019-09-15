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воскресенье, 15 сентября 2019 23:30

Цемаха могли убить: показали уникальное видео

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Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха пытались убить при задержании. Фото: ТСН

Террориста "ДНР" и фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха пытались ликвидировать во время похищения вместе с украинскими разведчиками.

Во время передачи террориста на подконтрольную Украине территорию, когда его везли в карете скорой, оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги", сообщает ТСН.

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили пленного, взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа ПДМШ Андрей Нечипорук.

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Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня. 7 сентября его и еще 34 русских обменяли на украинских военнопленных.

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