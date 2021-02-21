Человек может выполнять математические вычисления во сне

Некоторые люди во время сна находятся в состоянии повышенной осознанности, который позволяет им распознавать сон и контролировать его.
Исследователи обнаружили, что во сне люди могли следовать инструкциям, выполнять простые математические вычисления, отвечать на вопросы "да" или "нет" и различать различные сенсорные стимулы, пишет Daily Mail.
В экспериментах лунатики правильно отвечали в реальном времени движениями глаз или сигналами мышц лица - интерактивное сновидения.
"Мы обнаружили, что люди, находящиеся в фазе быстрого сна, могут взаимодействовать и общаться в режиме реального времени", - сказал старший автор исследования Кен Паллер, профессор Северо-Западного университета.
Исследователи изучили 36 человек, которые стремились увидеть осознанный сон, в четырех независимо проведенных экспериментах с различными подходами.
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"Мы объединили результаты, потому что мы чувствовали, что комбинация результатов из четырех различных лабораторий, использующих различные подходы, наиболее убедительно свидетельствует о реальности этого феномена двусторонней коммуникации", - сказала первый автор Карен Конкол.
Участников учили находиться в состоянии осознанных сновидений. Им задавали вопросы не только устно с помощью аудиозаписей, но и с помощью тактильных раздражителей и света.
Например, одного участника во время быстрого сна стимулировали миганием красного и зеленого светодиодов, чтобы передать математические задачи с кодом Морзе.
Однако, по словам ученых, отвечать участники могли только с помощью движения глаз (количество движений отвечала решению математической задачи) и мимики (движение мышц указывал ответа "да" или "нет").
Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.
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