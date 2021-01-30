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суббота, 30 января 2021 09:37

Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19

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Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19
Ограничения будут действовать до 15 февраля. Фото: pexels.com

С 30 января по 15 февраля чешская власть закрывает границы для иностранцев. Въезд в страну теперь возможен только в случае крайней необходимости.

Об этом сообщает Чешское радио, МИД Чехии.

Попасть в страну смогут лишь иностранцы, которые работают, учатся, или имеют вид на жительство в Чехии. Также пересечь границу имеют право граждане, которым необходимости посетить ближайших родственников, получить медицинскую помощь, стать участником такого мероприятий, как свадьба или похорон.

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Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны. Сейчас в списке ведомства уже 74 страны. В частности, это популярные у туристов Черногория, Грузия, Германия, Израиль, США, Италия, Польша, Венгрия и др.

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Дата
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