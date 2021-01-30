Чехия ввела новые ограничения для туристов из Covid-19

Ограничения будут действовать до 15 февраля. Фото: pexels.com

С 30 января по 15 февраля чешская власть закрывает границы для иностранцев. Въезд в страну теперь возможен только в случае крайней необходимости.

Об этом сообщает Чешское радио, МИД Чехии.

Попасть в страну смогут лишь иностранцы, которые работают, учатся, или имеют вид на жительство в Чехии. Также пересечь границу имеют право граждане, которым необходимости посетить ближайших родственников, получить медицинскую помощь, стать участником такого мероприятий, как свадьба или похорон.

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