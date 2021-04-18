Чехия темнит: министр сразу знал о российских шпионах

Вице-премьер Чехии Ян Гамчек раскрыл правду о российских шпионах. Фото: csn-tv.ru

Полиция Чехии сразу знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мышкин и Анатолий Чепига. Прежде всего, это было известно бывшему главе чешского МИД, который сейчас отозван с должности.

Об этом заявил Ян Гамчек, вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии.

Лишь после покушения на Юлию и Сергея скрипачей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентов. То, что произошло в Врбетицях можно расценивать как террористическую атаку.

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Бывший глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что уже раньше знал о подозрениях чешских спецслужб, касающиеся причастности сотрудников российского ГРУ к взрывам складов боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.

Петршичек был отозван со своего поста в начале этой недели.

В связи со словами экс-главы МИД вице-премьер Ян Гамсчек подал заявление в полицию.

Российскую компанию "Росатом" исключат из участия в тендере на строительство нового блока на чешской АЭС "Дукованы". Об этом заявил вицепремьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.