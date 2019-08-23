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Чего ждать от последней недели лета

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Чего ждать от последней недели лета
В субботу 31 августа планирует, что хотите успеть осенью. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 26 августа по 1 сентября многих заставит подвести итоги. Тот, кто спешить, останется позади. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Далеко пойдут те, кто все хорошо обдумывает и выжидает удобный момент, - говорит астролог - Больше доверяйте сердцу и интуиции. В ночь на понедельник будете видеть вещие сны. Это неделя подведения итогов. Легко будет бросить курить. В пятницу нельзя ничего менять. Все будет ломаться. В субботу 31 августа планирует, что хотите успеть осенью. Обдумайте, что нужно улучшить, исправляйте ошибки, очищайте организм от шлаков".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Знаете, чего хотите. Поэтому прислушайтесь к собственным желаниям. Ваши намерения поддержат родители и любимые. Часть денег отдайте на благотворительность.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Окружат конкуренты, готовые в любой момент всунуть палки в колеса. Больше слушайте, меньше говорите. Не вызывает зависть. Верьте любимым, а не слухам о них.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

До четверга наблюдайте за происходящим и повинуйтесь обстоятельствам. Далее можно действовать смелее. Займитесь распределением наследства. Отношения усложнят неуместно сказанные слова.

Рак (22 июня - 22 июля)

Время собирать урожай. Каждый получит по заслугам. У вас проявляться целительские способности. Воспользуйтесь ими. Будете видеть будущее, предостережете себя и родных от неудач.

Лев (23 июля - 23 августа)

Карман наполняться постепенно. Не накапливает долги. Сделайте приятно близким. В них будет преобладать сентиментальное настроение, поэтому оценят эти знаки внимания.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется уступать и идти против собственных желаний. Тогда удастся преодолеть препятствия без потерь. С пятницы сумеете сделать то, что не получалось в предыдущие месяцы.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Увеличатся расходы на нужды семьи. Полагайтесь на людей, которым доверяете. Не слушайте тех, кто изображает из себя друга, а на самом деле завидует вам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сочтете, что вас недостойно оценили. Работа затянется, потому что не будете заинтересованы в результате. Трудно будет обеспечить потребности семьи. Часть выплат придется сделать в кредит.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дополнительные заработки разочаруют. Потеряете много времени. Получите не то, на что надеялись. Родители и друзья захотят познакомить вас с кем-то. Не верьте чужому мнению. Стройте семейное счастье собственноручно.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Другими глазами посмотрите на свое окружение. Доверия станет меньше. Такое поведение оттолкнет от вас друзей и любимых. Сдерживайте эгоизм. Могут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сомнения возобладают над разумом. Советуйтесь с теми, кто владеет информацией, а не распространяет сплетни. Заработки растут. Часть средств сэкономьте. Не допускайте служебных романов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Разберитесь с планами и желаниями. Сейчас можно полагаться только на себя. Познакомитесь с дальними родственниками. Откроете для себя много семейных тайн.

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Автор: Gazeta.ua
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25
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