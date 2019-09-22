Чего ждать от погоды на завтра

Погода на 23 сентября: в Украине похолодает Фото: zaxid.net

В начале следующей недели в Украине стоит ожидать ночных заморозков. 23 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Без осадков, лишь ночью на Черниговщине, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 ° тепла, в Карпатах 1-3 ° тепла, днем ​​11-16 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24 °.

По Киеву, то 23 сентября здесь также ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура ночью 6-8 ° тепла, а днем ​​13-15 °. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

В среду днем, по прогнозу, в западных областях местами может пройти небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег, дожди и "бабье лето": чего ждать от погоды

В северных и восточных областях 24 сентября прогнозируются ночью заморозки в воздухе 0-3 °, днем ​​9-14 ° тепла, 25 сентября ночью 1-6 ° тепла, на почве (на севере Левобережья и Луганской в ​​воздухе) заморозки 0-5 °, днем 12-17 ° тепла.

На остальной территории ночью 4-9 ° тепла (24 сентября в Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4 °), днем ​​14-19 ° тепла, в южной части и местами в западных областях ожидается 20-22 °.

В Киеве прошел Международный климатический марш. Около тысячи человек хотят привлечь внимание к экологической ситуации в мире. Участники начали шествие в 12:00 с Михайловской площади в Офис президента Украины. Требовали сократить выбросы в атмосферу углекислого газа и пластика. И чтобы Украина к 2050-му перешла на возобновляемые источники энергии.