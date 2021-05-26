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среда, 26 мая 2021 12:08

Чего остерегаться в первую неделю лета - медицинский прогноз

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Чего остерегаться в первую неделю лета - медицинский прогноз
Возможны проблемы с поджелудочной. Не переедайте. Фото: pixabay.com

В первую неделю лета укрепляйте мышцы спины. Посещайте тренажерный зал. Запишитесь на плавание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет надоедать высокое давление, - говорит астролог. - Не стоит долго сидеть на солнце. Чаще ходите босиком. Удаляйте мозоли. Не стоит стричь и красить волосы. Перенесите операции на ногах. Может надоедать варикоз. Через напряжение на работе будет беспокоить бессонница. Будьте осторожны с применением новых медикаментов. Возможны проблемы с поджелудочной. Не переедайте. В первую неделю лета остерегайтесь отравлений".

Овен (21 марта - 20 апреля)

К венерологу запишитесь на понедельник, гинеколога и дерматолога лучше посетить во вторник.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В субботу съездите на рыбалку. Долечивает насморк, чтобы избежать гайморита.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Голубику высаживайте во вторник на наиболее солнечном месте во дворе. Сдавать донорскую кровь лучше в понедельник.

Рак (22 июня - 22 июля)

Могут подводить вкусовые рецепторы. Эксперименты на кухне проводить не следует. Лучше не садиться за руль после захода солнца.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отложите приобретение духов и косметики. Они могут вызвать аллергию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ноги будут быстро уставать. Носите обувь без каблуков.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Молодой картофель и клубнику покупать не следует, так спровоцируете аллергию.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Надоест урчание в животе. Избегайте консервированных горошка и кукурузы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отложите операции на желудке. Вовремя лечите герпес.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Из-за неурожая подорожают клубника и черешня. Но это не повод отказывать себе в витаминах.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Прислушайтесь к организму. То, что заболит в среду, будет надоедать не один месяц. Не затягивайте с визитом к врачу.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Откажитесь от алкогольных напитков. В поддержке нуждаются поджелудочная и печень.

Сегодня в 14:14 состоится лунное затмение. Это особое время, которое нельзя пропустить.

Автор: Gazeta.ua
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