Чего остерегаться в первую неделю лета - медицинский прогноз

В первую неделю лета укрепляйте мышцы спины. Посещайте тренажерный зал. Запишитесь на плавание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Будет надоедать высокое давление, - говорит астролог. - Не стоит долго сидеть на солнце. Чаще ходите босиком. Удаляйте мозоли. Не стоит стричь и красить волосы. Перенесите операции на ногах. Может надоедать варикоз. Через напряжение на работе будет беспокоить бессонница. Будьте осторожны с применением новых медикаментов. Возможны проблемы с поджелудочной. Не переедайте. В первую неделю лета остерегайтесь отравлений".
Овен (21 марта - 20 апреля)
К венерологу запишитесь на понедельник, гинеколога и дерматолога лучше посетить во вторник.
Телец (21 апреля - 20 мая)
В субботу съездите на рыбалку. Долечивает насморк, чтобы избежать гайморита.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Голубику высаживайте во вторник на наиболее солнечном месте во дворе. Сдавать донорскую кровь лучше в понедельник.
Рак (22 июня - 22 июля)
Могут подводить вкусовые рецепторы. Эксперименты на кухне проводить не следует. Лучше не садиться за руль после захода солнца.
Лев (23 июля - 23 августа)
Отложите приобретение духов и косметики. Они могут вызвать аллергию.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Ноги будут быстро уставать. Носите обувь без каблуков.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Молодой картофель и клубнику покупать не следует, так спровоцируете аллергию.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Надоест урчание в животе. Избегайте консервированных горошка и кукурузы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Отложите операции на желудке. Вовремя лечите герпес.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Из-за неурожая подорожают клубника и черешня. Но это не повод отказывать себе в витаминах.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Прислушайтесь к организму. То, что заболит в среду, будет надоедать не один месяц. Не затягивайте с визитом к врачу.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Откажитесь от алкогольных напитков. В поддержке нуждаются поджелудочная и печень.
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