Чего ни в коем случае нельзя делать в бесплатной сети Wi-Fi

Киберполиции советует, как пользоваться бесплатно трафиком сетей. Фото: Vpnscanner

За "бесплатные" мегабайты общественной сети Wi-Fi вы расплачиваетесь своей конфиденциальной информацией. Об этом сообщает Киберполиция.

"Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Но есть несколько правил, чтобы обезопасить себя.

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Всегда отдавайте предпочтение интернету от оператора мобильной связи перед общедоступной сетью Wi-Fi. Также стоит включать VPN -0 это лучшая защита от кражи данных при использовании публичного Wi-Fi.

"Не забывайте выключать опцию общего доступа к файлам. Запретите проявления своего девайса другими пользователями сети. Ну и отключите опцию автоматического подключения к открытой сети. А главное - никогда! Не делайте банковские операции, когда подключены к общедоступной сети Wi- Fi" - отмечают киберполицейские.

В 2020 году самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.