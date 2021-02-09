Назвали наиболее распространенные методы мошенников в интернете

В 2020 году самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.
Тогда интернет-мошенники украли у украинцев 252 млн грн, сообщают эксперты OLX.
Среди других способов мошенничества наиболее распространенными называют:
- размещения несуществующих товаров на платформах и соцсетях. Жертву просят прислать предоплату;
- телефонное мошенничество. Жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за представителя банка или полиции;
- фишинг - сайты-подделки. В этом случае жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные.
"Примерно 500 тысяч украинцев ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Массовой схемой мошенников в 2020 году стал фишинг - отправка ссылок на сайты-подделки. Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: притворяются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляцию, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные", - рассказал руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктор Нобиуз.
Наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема с мошенничеством против продавцов. Псевдопокупатель находил продавца на онлайн-площадке и писал в посторонней мессенджер. Затем отправлял ссылку на фишинговый сайт, делился фейковых правилами работы сервиса и торопил, чтобы жертва самостоятельно ввела свои платежные данные. Выводил их на виртуальный счет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выманил 150 тыс .: мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством
Для усиления собственной кибербезопасности пользователей призывают соблюдать базовые правила:
- ознакомиться с правилами работы сервиса и услуг, где запланирована покупка-продажа товара;
- быть внимательным к объявлениям, онлайн-незнакомцам и посторонним ссылкам;
- обсуждать детали сделки только в официальном чате онлайн-площадки;
- обращать внимание на адрес сайта;
- не разглашать платежные и персональные данные;
- сообщать о попытках мошенничества в киберполицию.
В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн. Подозреваемые расклеивали объявления с предложениями устройства на высокооплачиваемую работу за рубежом.
Комментарии