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понедельник, 01 марта 2021 11:51

Чего нельзя делать в первый день весны

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Чего нельзя делать в первый день весны
Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе. Фото: pixabay.com

1 марта могут беспокоить боли в коленях. Выбирайте комфортную обувь и удобное положение спины во время работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты, - говорит астрологиня. - Склонным к запорам стоит проследить за своим питанием. В первый день весны нельзя подбирать новую косметику, начинать лечение травами и диету. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям. Особенно плохо в понедельник будет переноситься душная атмосфера. Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе".

Овен

Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

Телец

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь грибковой инфекции.

Близнецы

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Рак

Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Лев

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди в этот день. Их иммунная система не может сейчас обеспечить надежную защиту.

Дева

Заниматься лечением мозолей и наростов на ногах не стоит. Операции по их удалению пройдут с осложнениями. Сделайте теплые ванночки для ног перед сном.

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Весы

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Перегрев тела может навредить вам.

Скорпион

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Стрелец

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться очистки.

Козерог

Замедляется обмен веществ. Организм будет склонен к отложение солей в суставах. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь. Пейте чистую воду.

Водолей

Лежащим больным следует строго соблюдать постельный режим. Возможно ухудшение самочувствия. Здоровые будут быстро уставать.

Рыбы

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

Астрологиня порадовала особым гороскоп на первую неделю весны.

Автор: Gazeta.ua
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