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среда, 14 августа 2019 07:00

Чего нельзя делать 14 августа - астролог

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Чего нельзя делать 14 августа - астролог
Самое время подбирать себе одежду. Купленные в этот день вещи будут носиться долго. Фото: astrozodiac.net

14 августа - день добрых дел и благородных поступков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Завязанные в среду знакомства превратятся со временем в искреннюю дружбу, - говорит астролог. - Самое время подбирать себе одежду. Купленные в этот день вещи будут носиться долго. Люди вокруг становятся более уязвимыми. Не стоит критиковать и обвинять. Творите добро. Спешите уладить недоразумение с родственниками. Не увлекайтесь сладостями и алкоголем. Еда будет хорошо усваиваться. Позже придется бороться с лишними килограммами".

Овен

Партнеры ожидают от вас не слов, а конкретных действий. Ваши разговоры о занятости вызовут волну возмущения. Не уклоняйтесь от домашних обязанностей.

Телец

Будете в центре внимания. Воспользуйтесь возможностью найти новых приятных знакомых. На любовном фронте пока без изменений. Сведите к минимуму финансовые операции. Проверяйте сдачу на рынке.

Близнецы

Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно. Не берите взяток. Избегайте конфликтов с законом и штрафных санкций.

Рак

Проведите ревизию своих активов. Вы можете заметить недостачу. Некоторая сумма денег пойдет на ее покрытие. Не создавайте задолженностей.

Лев

Появление нового человека в вашем окружении не предвещает перемен к лучшему. Вскоре от него следует ожидать неприятностей. Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Дева

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры впоследствии будут пересматривать их условия. Оформление наследства и завещания отложите до следующей недели.

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Весы

Надежды на приход денег оправдаются. Однако это будет довольно скромная сумма. Не делайте широких жестов в угоду друзьям или милым. Ограничьте расходы.

Скорпион

Будет ощущаться потребность в дополнительных заработках. Основной - не обеспечит достойного отдыха вам и семье. Поэтому стоит задержаться на работе.

Стрелец

Не допускайте финансового риска. Будьте крайне осторожны при осуществлении денежных операций. Не покупайте лотерейных билетов.

Козерог

Деньги поступят вовремя. Премиальных не будет. Хорошо рассчитайте расходы в неделю. Не допускайте спонтанных покупок. Ограничьте количество общения в течение дня. Иначе вечером у вас не будет желания и сил пойти на свидание.

Водолей

В вашем кармане не будет пусто. Однако отказываться от подработки не стоит. Хорошо иметь несколько источников доходов.

Рыбы

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей Киева о сильной грозе со шквалами и градом.

Автор: Gazeta.ua
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