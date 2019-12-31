Чего достигло правительство в 2019-м: Гончарук подвел итоги

Гончарук назвал ключевые достижения правительства за 2019 год. ФОТО: unian.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 2019 год периодом подготовки к еще более ощутимым изменениям.

"Наше правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", – написал об этом на официальной странице в Facebook.

Как напомнил премьер, в 2019 году правительству удалось:

- принять решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%;

- провести процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам;

- подписать договор о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации;

- добиться от Газпрома $ 2,9млрд компенсации для Нафтогаза Украины по решению Стокгольмского арбитража;

- одобрить программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Выделить на это 72 млрд грн – 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год;

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- вдвое увеличить финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин;

- открыть 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учеников, выделить отдельный бюджет на программу "Способна школа для лучших результатов";

- предусмотреть в Госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году: каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс грн;

- подписать меморандум с мобильными операторами;

- запустить программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса;

- начать земельную реформу, разработав программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли;

- запустить процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, что поможет пополнить бюджет на 12 млрд грн.

- обновить руководство властных структур, в частности Гостаможслужбы, Госналоговой, Держгеокадастра, Дергеонадра, Укравтодора и других;

- запустить Новую таможню, которая должна перекрыть потоки контрабанды в страну;

- открыть Офис противодействия рейдерству;

- упростить процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшить сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов;

- закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины и 403 нелегальные заправки.

- начать наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавить отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд";

- начать перевод госуслуги в режиме онлайн;

- запустить Е-кабинет застройщика с услугами по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию;

- начать сотрудничество с МВФ.

С начала 2020 года в Украине произойдут изменения в различных сферах жизни, в частности в социальной и экономической. С января украинцы смогут выбирать форму предоставления субсидии, для пьяных водителей вводится уголовная ответственность, вводятся штрафные санкции для владельцев евроблях, минимальная зарплата и социальный вклад увеличатся, а цена на газ снизится.