Чего достигло правительство в 2019-м: Гончарук подвел итоги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 2019 год периодом подготовки к еще более ощутимым изменениям.
"Наше правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", – написал об этом на официальной странице в Facebook.
Как напомнил премьер, в 2019 году правительству удалось:
- принять решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%;
- провести процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам;
- подписать договор о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации;
- добиться от Газпрома $ 2,9млрд компенсации для Нафтогаза Украины по решению Стокгольмского арбитража;
- одобрить программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Выделить на это 72 млрд грн – 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год;
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- вдвое увеличить финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин;
- открыть 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учеников, выделить отдельный бюджет на программу "Способна школа для лучших результатов";
- предусмотреть в Госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году: каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс грн;
- подписать меморандум с мобильными операторами;
- запустить программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса;
- начать земельную реформу, разработав программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли;
- запустить процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, что поможет пополнить бюджет на 12 млрд грн.
- обновить руководство властных структур, в частности Гостаможслужбы, Госналоговой, Держгеокадастра, Дергеонадра, Укравтодора и других;
- запустить Новую таможню, которая должна перекрыть потоки контрабанды в страну;
- открыть Офис противодействия рейдерству;
- упростить процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшить сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов;
- закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины и 403 нелегальные заправки.
- начать наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавить отдельные информационные слои "Незарегистрированные территории", "Леса", "Природно-заповедный фонд";
- начать перевод госуслуги в режиме онлайн;
- запустить Е-кабинет застройщика с услугами по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию;
- начать сотрудничество с МВФ.
С начала 2020 года в Украине произойдут изменения в различных сферах жизни, в частности в социальной и экономической. С января украинцы смогут выбирать форму предоставления субсидии, для пьяных водителей вводится уголовная ответственность, вводятся штрафные санкции для владельцев евроблях, минимальная зарплата и социальный вклад увеличатся, а цена на газ снизится.
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