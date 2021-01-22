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пятница, 22 января 2021 07:16

Часть Украины завалит снегом

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Часть Украины завалит снегом
В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет. Часть Украины завалит снегом. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет.

Но стоит ожидать осадки. 25-26 января синоптики прогнозируют снегопады. В отдельных регионах будет идти дождь. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с осадками. Уже 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", - сказал он.

В других регионах будует лить дожди. А из-за колебаний температур - от минуса к плюсу - ожидается еще и гололедица.

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А февраль отметится погодными качелями, но свирепствовать не будет. Однако он будет щедрым на осадки. Такую погоду прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань. Говорит, что это спасет аграриев от засухи.

"Снег с дождем 2-3 февраля, потом снег 6-7, потом снег с дождем, 9-13 тоже снег. Если на севере и востоке это будет снег, то южнее - дождь, на западе тоже дождь", - сказал он.

Весна будет ранней, предсказывают народные синоптики. Первое значительное потепление почувствуем в 20-х числах февраля.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое снижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем ​​и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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Дата
22
января

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