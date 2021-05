Часть Украины на Пасху зальет дождями

В Украине сегодня, 2 мая, во всех областях потеплеет еще на несколько градусов.

В западных и восточных областях ожидаются дожди с грозами, сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке страны температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 19 до 24 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла.

В Киеве обещают 22-24 градуса днем ​​и 10-12 ночью. Погода обещает быть дождливой целый день с умеренным ветром.

Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15-18 ° C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня. До 5 мая температура воздуха упадет до +14 ° C, однако затем постепенно будет теплеть. 15 мая столбики термометров достигнут +19-21 ° C.