Часть Украины будут заливать дожди: где ждать грозы

В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура днем составит +16°С. Фото: pixabay.com

Погода в Украине окажется сегодня нестабильной: в западных областях будет сухо, но похолодает до +15°С, тогда как на востоке пройдут дожди, однако столбики термометров покажут до +25°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 14 июня.

В Киеве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем будет достигать отметки +21°С.

Во Львове и Виннице в понедельник также будет переменная облачность. Днем до потеплеет +18°С.

В Луцке и Ровно сегодня пасмурная погода, температура воздуха днем составит +15°С.

В Тернополе 14 июня ночью будет до +15°С днем, но облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +17°С.

В Ивано-Франковске и Черновцах пройдет небольшой дождь, будет переменная облачность и +17°С.

В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура днем составит +16°С.

В Черкассах - переменная облачность, днем +20°С, но ливень.

В Кропивницком - сплошная облачность, температура днем составит +20°С, дождливо.

В Полтаве сегодня температура воздуха ожидается в пределах +15...22°С, пройдет сильная гроза.

В Одессе 14 июня прогнозируют переменную облачность, температура днем будет достигать +22°С, пройдет небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник пройдет ливень, днем +22°С.

В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, днем температура воздуха составит +22°С, дождь.

В Запорожье температура днем будет в пределах +24°С, пройдет гроза.

В Сумах и Днепре сегодня температура воздуха также составит +24°С, ожидается ливень.

В Харькове-переменная облачность, температура днем +25°С, ливень.

В Симферополе в понедельник будет +12...20°С и ливень.

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