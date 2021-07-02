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пятница, 02 июля 2021 07:36

Часть страны зальет. Другие регионы замучит жара

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Часть страны зальет. Другие регионы замучит жара
В Симферополе в пятницу будет ясно и солнечно. Фото: pixabay.com

2 июля в западных областях Украины пройдут сильные дожди с грозами, температура воздуха опустится до +23...25°С. На остальной территории местами ожидаются небольшие осадки, но дневная температура поднимется до +32°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве будет переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +28°С.

Во Львове в пятницу также ожидается переменная облачность. Днем пройдет ливень, а столбики термометров покажут +23°С.

В Луцке дневная температура установится в пределах +24°С. Также будет ливень и переменная облачность.

В Черновцах и Ровно сегодня переменная облачность, днем +25°С, сильный ливень.

В Тернополе 2 июля днем будет +24°С, пройдет гроза.

В Виннице и Хмельницком также переменная облачность и небольшой дождь, днем +25°С.

В Ивано-Франковске сегодня тоже пройдет небольшой дождь, ожидается переменная облачность, днем до +23°С.

В Житомире в пятницу днем установится жара в пределах +27°С и небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет переменная облачность, днем ожидаются +28°С и ливень.

В Кропивницком - почти безоблачно, температура днем составит +30°С.

В Полтаве сегодня ясно и безоблачно, температура воздуха будет в пределах +18...31°С.

В Одессе 2 июля - переменная облачность, температура днем +27°С.

В Херсоне в пятницу днем будет сухо и до +32°С, немного облачно.

В Николаеве также будет сухо и немного облачно, днем будет +29°С.

В Запорожье сегодня дневная температура составит +31°С, но при этом будет практически безоблачно.

В Сумах пройдет ливень, температура воздуха составит +27°С.

В Харькове - переменная облачность, температура днем +31°С, небольшой дождь.

В Днепре сегодня ясно и безоблачно, температура днем +31°С.

В Симферополе в пятницу будет ясно и солнечно, ожидается жара +30°С.

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В столице сегодня возможны кратковременные грозовые дожди с градом и шквалами. В ближайшие дни страну накроют периодические дожди с грозами, +25...32°С. В Карпатах будет +14...17°С.

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Дата
02
июля

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