Бывшему "беркутовцу" сообщили о подозрении

Мужчину подозревают в преступлениях против Майдана. Фото: ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Его подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению митингов, сообщает пресс служба ГБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил под домашний арест "беркутовца", которого обвиняют в расстрелах на Майдане

По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемый задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу. Незаконно помешал организации и проведению собраний. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Киеве.