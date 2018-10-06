Был даже детский сад: ученый рассказал о советских атомных базах

Исследователь обнаружил неизвестные до сих элементы советских атомных баз. Фото: Jerzy Undro / PAP

Ученому удалось обнаружить неизвестные до сих пор элементы советских атомных баз в Польше.

В общем советские базы в Польше не были искусно замаскированы, это выяснил археолог доктор Гжегож Кяршису, передает Onet.pl.

Советская власть в 1969 году поставила на территории Польши три большие склады ядерного оружия - в Темпл, Бжежници-Колонии и Подборску. В их основе было монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, предназначенное для хранения атомных боеголовок. Склады были строго засекречены до начала 1990-х годов.

"В течение нескольких десятилетий с момента раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них выдавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я реши проверить", - рассказал ученый.

Так говорили, что базы были прекрасно замаскированы от шпионских спутников. Однако анализ рассекреченных изображений американских спутников Corona i HEXAGON показали обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки - прекрасно видно на спутниковых снимках.

Также удалось обнаружить ранее неизвестные элементы баз - канавы, окружавшие все три объекта. Также обнаружили тайники для автомобилей для транспортировки боеголовок. Некоторые из них почти незаметны невооруженным глазом.

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Благодаря аэрологическому лазерному сканированию исследователю также удалось воссоздать маршрут советских часовых, которые патрулировали засекречены объекты. Кроме того, по словам ученого, на базах военные жили вместе с семьями. У них даже был детский сад, а возле домов росли сады и содержался скот.

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