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среда, 06 октября 2021 23:36

Бутусова допросили по делу "вагнеровцев"

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Бутусова допросили по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Бутусова допросили в ВСК. Фото: Скріншот Ютуб

Журналиста Юрия Бутусова допросили в ходе заседания парламентской ВСК по вагнеровцам.

"Это план спецоперации по захвату российских террористов. Я утверждаю, что он был подготовлен 22 июня 2020 года, а 1 июля по визе начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы этот план поступил к министру обороны Андрею Тарану. И он санкционировал план по захвату российских террористов. К сожалению, до сих пор ВСК не предоставила никакой оценки этим документам", - рассказал журналист, сообщает УНИАН.

Письменных документов об отмене или отсрочке операции нет, отметил Бутусов.

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"Важно установить, почему план операции санкционирован, почему есть об этом приказ, а перенос операции, который привел к провалу, почему-то никто письменно не оформлял", - сказал он.

24 сентября, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ППК "Вагнера" ​​временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что встреча была в здании ГУ разведки.

25 сентября, Бутусов опубликовал якобы содержание показаний Василия Бурбы.

Бутусов сообщил, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации. И "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси с Офиса президента Украины".

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