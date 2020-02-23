Бунтівникам у Нових Санжарах готують підозри

23 хулиганам готовят подозрения. Фото:Страна

По делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения в отношении 23 нарушителей порядка.

"Сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы, кто разжигал рознь", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Дела возбуждены по пяти статьям - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни, публичные призывы к ненависти, в том числе в отношении иностранных граждан, находящихся в Новых Санжарах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Панику в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы - СМИ

В настоящее время в Новых Санжарах нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что находившееся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместили в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Ухани.