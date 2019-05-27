Бундестаг может рассмотреть вопрос о признании Голодомора геноцидом

Петиция о Голодоморе набрала минимум для рассмотрения в Бундестаге. Фото: УНН

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала необходимый минимум в 50 000 голосов.

Ее поддержка продолжает расти, сообщает Европейская правда.

Это означает, что петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, Бундестаг поставит на голосование вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится и 27 мая, поэтому пока остается возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

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Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.