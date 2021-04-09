"Буковель" готовится к открытию

"Буковель" откроется с 10 апреля. Фото: Facebook

С 10 апреля откроется горнолыжный курорт "Буковель".

Об этом сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко.

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"Прикарпатье вышло из красной зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Работать будут подъемники №1, 2, 7. С каждым днем ​​количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться", - отметил Шевченко.

На официальном сайте курорта информация о открытии отсутствует.

Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки Covid-19 в Ивано-Франковской области. Курорт прекратил работу с полуночи субботы, 13 марта.