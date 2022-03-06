Будут защищать от оккупантов: бывшие британские морпехи прибыли в Украину

Бывшие британские королевские морпехи прибыли в Украину.

Они будут защищать украинцев от русских оккупантов. Об этом сообщает украинский политолог Тарас Березовец.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.