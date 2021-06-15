Будут заливать дожди с грозами, но тепло не отступит

В Тернополе 15 июня ожидается небольшой дождь. Фото: pixabay.com

15 июня практически по всей Украине будут идти дожди. Местами - ливни с грозами. Сухая погода ожидается лишь в Черниговской, Ровенской, Волынской и Львовской областях. Столбики термометров поднимутся до +27°С, тогда как в западных областях температура останется в пределах +23°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается переменная облачность и ливень. Температура воздуха днем будет достигать отметки +26°С.

Во Львове во вторник сухо и облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22°С.

В Луцке сегодня также переменная облачность, а днем до +23°С.

В Ровно во вторник переменная облачность, дневная температура будет достигать +24°С.

В Тернополе 15 июня ожидается небольшой дождь, днем будет +22°С.

В Хмельницком также переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров днем будут показывать +23°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, а днем +21°С и небольшой дождь.

В Черновцах и Виннице во вторник пройдут сильные ливни. Ожидается переменная облачность и +22...23°С.

В Житомире днем ожидаются температура до +25°С и ливень.

В Черкассах и Полтаве также пройдет ливень, будет преобладать переменная облачность, а днем термометры покажут +26°С.

В Кропивницком и Одессе 15 июня переменная облачность, температура днем +25°С, гроза.

В Херсоне, Запорожье и Николаеве во вторник днем потеплеет до +27°С, пройдет сильная гроза, ожидается переменная облачность.

В Сумах температура воздуха установится в пределах +17...26°С, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура воздуха днем +26°С, гроза.

В Днепре также ливень, температура днем +27°С.

В Симферополе во вторник пройдет сильная гроза, а температура составит +22°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.