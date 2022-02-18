"Будут привлекать к ответственности" - в Минздраве анонсировали проверки больниц

Ляшко предупредил больницы о проверках из-за перевода медиков на 0,5-0,75 ставки. Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил о начале проверок медучреждений, где необоснованно перевели или переводят работников на 0,5 и 0,75 ставки, чтобы не начислять заработную плату по повышенному окладу.

Об этом заявил в Верховной Раде на часе вопросов к правительству 18 февраля, передает Gazeta.ua.

"О переводе на 0,5-0,75 ставки. Провели совещание министра здравоохранения с временно исполняющим обязанности главы Гоструда. Начнутся проверки. Все учреждения, которые необоснованно перевели на 0,5 или 0,75 ставки медицинского работника будут привлекать к ответственности", - сказал Ляшко.

Он отметил, что большая часть медицинских работников уже получила выплаты по новому тарифу. Речь идет о 20 тыс. грн ежемесячно врачам и 13,5 тыс. грн среднему медицинскому персоналу.

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В то же время, министр признал, что в ряде медзаведений не хватает средств для погашения выплат зарплат по новому окладу.

"Эти заведения получили авансовые платежи в феврале, чтобы они перекрыли выплаты за январь месяц. Отдельно сформирован уже дополнительный пакет в программе медицинских гарантий - Пакет дофинансирования по заработным платам. Ориентировочная сумма, которая будет выплачиваться - 600 млн грн ежемесячно. Эти средства есть в резерве. Поэтому все медицинские работники получат заработную плату, которую мы озвучили", - заверил Ляшко.

Январское постановление Кабинета министров о повышении зарплаты медикам касается всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Не менее 13 500 грн зарплаты будут выплачивать медицинским сестрам, получившим необходимое образование. Не менее 20 тыс. установили для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к меддеятельности в учреждениях здравоохранения.