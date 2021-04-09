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суббота, 10 апреля 2021 08:10

Будут надоедать мигрени - медицинский гороскоп на 10 апреля

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Будут надоедать мигрени - медицинский гороскоп на 10 апреля
Не пейте холодных напитков. Спровоцируете боль в горле. Фото: pixabay.com

10 апреля не налегайте на тонизирующие препараты. Больше времени проводите на свежем воздухе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Подождите с визитом к мануальному терапевту, - говорит астрологиня. - Больше внимания уделите больным зубам и деснам. Не игнорируйте боли в груди. Вовремя обратитесь к кардиологу и неврологу. Снижается давление. Будут возникать мигрени. Не пейте холодных напитков. Спровоцируете боль в горле. Не перегружайте желудок. Позаботьтесь о разнообразии пищи".

Овен

Возможно появление аллергических реакций на новые косметические препараты и краски для волос. Воспользуйтесь проверенной косметикой. Рисковать не стоит.

Телец

Больше двигайтесь. Поддерживайте организм в хорошей форме. Начинайте день с легкой пробежки. Не сидите все время в четырех стенах. Гуляйте.

Близнецы

Поддерживайте свой иммунитет. Хорошо проветривайте свой дом. Не стоит посещать больных гриппом знакомых. Организм плохо будет противостоять нападению вирусов.

Рак

Плохо будет работать печень. Остерегайтесь пищевых отравлений. Алкоголь противопоказан в эти дни. Найдите ему достойную замену.

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Лев

Напомнит о себе вегето-сосудистая дистония. Стимулируйте нормальное кровоснабжение конечностей. Не допускайте переохлаждения нижней части тела.

Дева

В субботу вечером может резко повыситься температура. Не игнорируйте слабые признаки простуды. Оставайтесь дома.

Весы

Новая обувь может испортить вам прогулку. Вашим ногам должно быть комфортно. Помните об этом.

Скорпион

Обращайтесь осторожно с горячими и острыми предметами. Повышается риск бытового травматизма.

Стрелец

Ограничивайте себя. Выходите из-за стола немного голодным. Лишние калории быстро скажутся на вашей фигуре.

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Козерог

Посетите бассейна или сауну. Там вы легче снимете напряжение рабочей недели.

Водолей

Приступы головной боли будут беспокоить утром. Не провоцируйте их появления. Проверяйте качество алкогольных напитков перед употреблением.

Рыбы

Склонным к повышению артериального давления следует внимательно следить за самочувствием. В субботу есть опасность пережить гипертонический криз.

На следующей неделе будем иметь середину весны. Ограничьте общение с людьми, которые раздражают. На этой неделе вас легко будет вывести из равновесия.

Автор: Gazeta.ua
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