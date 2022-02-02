Будет идти снег при +8: что ожидать украинцам от капризов природы

2 февраля по всей территории Украины ожидается мокрый снег.
Температура воздуха днем местами поднимется до +8°C, сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западных областях днем прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +2°C. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
На севере без существенных осадков. Температура воздуха днем -1...+1°C.
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В восточных областях пойдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха - +1...+4°C.
На юге страны также ожидается мокрый снег с дождем. Температура - +3...+8°C.
В центральных регионах без существенных осадков. Температура воздуха составит 0...+3°C.
В Киеве без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-2°C.
Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.
Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы.
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