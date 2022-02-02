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среда, 02 февраля 2022 06:00

Будет идти снег при +8: что ожидать украинцам от капризов природы

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Будет идти снег при +8: что ожидать украинцам от капризов природы
2 февраля почти на всей территории Украины ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Фото: t.me/KyivCityOfficial

2 февраля по всей территории Украины ожидается мокрый снег.

Температура воздуха днем ​​местами поднимется до +8°C, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях днем ​​прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +2°C. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

На севере без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​-1...+1°C.

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В восточных областях пойдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха - +1...+4°C.

На юге страны также ожидается мокрый снег с дождем. Температура - +3...+8°C.

В центральных регионах без существенных осадков. Температура воздуха составит 0...+3°C.

В Киеве без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-2°C.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы.

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