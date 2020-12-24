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четверг, 24 декабря 2020 14:52

Будем радоваться ранней весне - какими будут погода и урожай

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Будем радоваться ранней весне - какими будут погода и урожай
Заряжайте оптимизмом родителей, детей и любимых. Фото: pixabay.com

2021 год будет более удачным для урожаев, чем предыдущий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"2021-й не будет таким теплым, как 2020 год, - говорит астролог. – Но будем иметь достаточно дождей и радоваться ранней весне. Хотя лето будет холоднее, чем предыдущее. Хорошо будут родит зерно и овощи. Что-то будет мешать сборе урожая. Поэтому вовремя собирайте то, что вырастили. Будем иметь более привычную зиму - снежную и холодную".

По словам Елены, магнитные бури, резкие изменения температуры и атмосферного давления могут влиять на самочувствие людей.

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"Заряжайте оптимизмом родителей, детей и любимых, - говорит Максимова. - Худшие времена остались позади. 2021-й порадует результатами. Большего получат те, кто работает в команде. Благодаря фермерству, некоторые общины привлекут внимание западных соседей. Оглянитесь на опыт предков. Вспомните, как себя вели казаки. В рамках Запорожской Сечи организовали собственное государство. Заботьтесь, чтобы все хорошо было в вашей общине, и удивитесь, как все качественно будет меняться в стране. 2022 год будет для Украины еще лучшим".

В 2021 году Скорпионы станут богаче и мудрее. Чтобы хорошо двигались дела, придется приложить усилия.

Автор: Gazeta.ua
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