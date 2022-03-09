Бучанский район - самый сложный в Украине — ГСЧС

Российские террористы обстреливают мирное население. Фото: Генштаб ВСУ

Самая сложная ситуация по всей стране в Бучанском районе Киевской области.

Украинские власти не контролируют ситуацию в населенных пунктах района, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям "Украинской правде".

Доступ к населенным пунктам отсутствует (Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червоная Горка, Мыш Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина) из-за оккупации россиянами.

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На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, совершаются обстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как передают местные жители, российские террористы занимаются мародерством, убивают и насилуют гражданское население, проводят паспортный контроль.

На протяжении почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продовольствия и медикаментов.

По оперативной информации нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, дачных кооперативах и под завалами.

Сегодня, 9 марта, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров.