"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой

Коломойскому понравилась песня о доме Гонтаревой. Фото: Радио Свобода

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому очень понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Браво!", - сказал олигарх, комментируя Радио Свободе черный юмор "квартальщиков".

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил: "Так ведь не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело? ".

Олигарх возразил, что номер номер студии "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в честь ее Дня рождения.

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"Я не знаю, когда день рождение у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - сказал Коломойский.

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горела сосна, пылала".