Братья Суркисы подали в суд на Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1152
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 585
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 540
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 1143
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 378
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 450
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
7
4
3
3
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
&quot;Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления&quot;. Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
"Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 936
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2709
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3924
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 234
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 00:16

Братья Суркисы подали в суд на Порошенко

  Комментировать
Братья Суркисы подали в суд на Порошенко
Суркисы подали против Порошенко иск на 140 млн долл. Фото: Ракурс

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко.

Они требуют компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1", сообщает ZN.UA.

Иск принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.

Первое заседание суда может состояться в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователям ГБР

2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: "Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса.

Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

Это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 млн с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Братья Суркисы подали в суд на Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 29495
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 15192
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 1 Просмотров: 12906
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 2 Просмотров: 10782
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 9981
Общество
Что произошло с полковником, который говорил об интеграции с россиянами
Что произошло с полковником, который говорил об интеграции с россиянами Просмотров: 1305
Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр
Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр Просмотров: 1035
Лобби Авакова во фракции "Слуга народа" насчитывает не менее 70 человек
Лобби Авакова во фракции "Слуга народа" насчитывает не менее 70 человек
 Просмотров: 711
Администрация Трампа заблокировала военную помощь Украине незаконно
Администрация Трампа заблокировала военную помощь Украине незаконно Просмотров: 360
"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета
"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета Просмотров: 171
Больше всего комментируют
15
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
4
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
2
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
Голосов: 48218
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua