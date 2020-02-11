Бородянский хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ

Также Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ. Фото: РБК-Украина.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины хочет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии ... Будем инициировать. Обязательно", - сказал министр Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина".

Также он опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект о дезиноформации будет дорабатываться - Бородянский

Европейский Союз и Совет Европы помогают Украине приблизить законопроект "О медиа" к европейским стандартам. Об этом заявили в представительстве ЕС в пятницу. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.