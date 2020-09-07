Bolt договорился с КГГА относительно электросамокатов

Электросамокаты будут использовать в тестовом режиме до октября-ноября 2020 года. Фото: pixabay



Компания Bolt провели диалог с Киевской государственной администрацией по использованию электросамокатов. Столичные власти разрешили использовать "микротранспорт" в тестовом режиме до конца октября-ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"Первые шаги по реализации инициативы компании Bolt в предоставлении инновационного сервиса по прокату электросамокатов, выявили ряд пробелов в действующем законодательстве относительно "микротранспорта".Тем не менее, городские власти и Bolt, путем переговоров, определили направления совместной работы для урегулирования ситуации и воплощение в Киеве, а за ним и в других городах Украины, инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры городского "микротранспорту" ", ​​- говорится в совместном заявлении КГГА и компании Bolt.

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КГГА сообщила, что создаст совместную рабочую группу с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса. Группа будет обсуждать и вырабатывать предложения по законодательному регулированию таких видов транспорта на уровне города и государства.



В Киеве запустили прокат электросамокатов компании Bolt. 500 первых единиц доступны для аренды в центре города. Впрочем, мэр Киева призвал компанию Bolt демонтировать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов в столице. Иначе городские службы будут делать это самовольно.Компания отметила, что власти столицы не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на аренду электросамокатов, ведь прокат таких самокатов в Украине не запрещен законодательством.